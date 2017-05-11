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Общество
Дизайнер обуви Маноло Бланик показал в Эрмитаже свои лучшие работы за 45 лет

Дизайнер обуви Маноло Бланик показал в Эрмитаже свои лучшие работы за 45 лет

11:03  11 Мая 2017
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Дизайнер обуви Маноло Бланик показал в Эрмитаже свои лучшие работы за 45 лет

Санкт-Петербург, 11 мая. Выставка «Маноло Бланик. Обувь как искусство» открылась в главном штабе Эрмитажа в Петербурге. По словам самого испанского дизайнера, это продолжение музейных выставок, посвященных дизайну и моде.

Выставка представляет собой ретроспективу туфель, созданных Блаником на протяжении 45 лет. Дизайнер лично представил более 200 туфель из своего архива и 30 авторских рисунков.

Экспозиция состоит из шести секций: «Материалы», «География», «Сердце», «Искусство и Архитектура», «Гала» и «Природа», демонстрирующие развитие стиля мастера, а также вкусы общества.

Бланик, в обуви которого щеголяли певица Рианна, икона стиля Анна Пьяджи, модель и дизайнер Тина Чоу, актриса Брижит Бардо и многие другие знаменитости, отметил, что выставлять работы в Эрмитаже — большая честь, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

Дизайнер обуви Маноло Бланик показал в Эрмитаже свои лучшие работы за 45 лет

Напомним, 5 мая в постоянном представительстве России при ОБСЕ в Вене начала свою работу выставка «Сирия. Фотохроника войны».

#эрмитаж #маноло бланик
Тимур Румянцев
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