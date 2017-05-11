Захарова поставила диагноз: американские СМИ докатились до «интеллектуальной агонии»

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Состояние, в котором пребывают американские СМИ на момент визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Вашингтон, является «интеллектуальной агонией». Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова. Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с членом комитета Совета Федерации по международным делам Олегом Морозовым ситуацию в американском информационном пространстве и противостояние ведущих СМИ США Дональду Трампу.

На своей официальной странице в социальной сети Facebook Мария Захарова написала, что в ходе пребывания Сергея Лаврова в Вашингтон самым популярным вопросом от средств массовой информации был «прокомментируйте увольнение директора Федерального бюро расследований».

«Складывается устойчивое ощущение, что американское информационное пространство находится в интеллектуальной агонии», — заявила Мария Захарова.

Кроме того, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, как американские СМИ «взорвали себя историей» с фотоснимками встречи Дональда Трампа и Сергея Лаврова, где присутствовали лишь личные фотографы сторон. Отметим, что фотографии были опубликованы лишь российской стороной, Белый дом воздержался.

В результате средства массовой информации Соединенных Штатов оказались без снимков. Это «затруднительное» положение «вынудило» их обращаться к российским источникам за помощью.

Напомним, глава российского министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в Вашингтон в среду, 10 мая. Там состоялась его встреча с новым президентом США Дональдом Трампом и государственным секретарем Рексом Тиллерсоном.

Отвечая на соответствующий вопрос американской прессы, Лавров отметил, что отставка главы ФБР к нему вообще никак не относится. «Я могу вам множество примеров привести, когда в РФ, во Франции, в Великобритании кто-то кого-то назначает, кто-то кого-то увольняет. Это ваши внутренние дела», — добавил Сергей Лавров.

«Термин «агония», конечно, допустим, но мне кажется, что важнее другое. Мы имеем дело с крушением многолетнего мифа о «свободных» и «независимых» СМИ и открытом информационном обществе, где конкурируют идеи и взгляды, где все точки зрения приемлемы. Все это оказалось мыльным пузырем и мифом этого «свободного» и «демократического» общества. На примере сегодняшней войны СМИ и Трампа, лжи по поводу России, которая, оказывается, якобы рулит политикой во всех европейских странах и США, мы отчетливо видим, что средства массовой информации становятся инструментом политики. То есть определенные силы через финансовые влияния, административные ресурсы, через другие каналы вопреки таким понятиям, как истина, справедливость, равенство взглядов точек зрения, делают СМИ инструментом политических войн, вранья и уничтожения соперника. К сожалению, вспоминается приснопамятный Геббельс, который ровно так и использовал СМИ. Но нам всем казалось, что эта эпоха далеко позади, но на самом деле Геббельс — учитель тех, кто сегодня использует СМИ как инструмент политической борьбы», — пояснил Олег Морозов.

Как долго еще будет продолжаться противостояние американских средств массовой информации с президентом США Дональдом Трампом? По мнению сенатора, это война без победителя.

«Здесь вопрос не в том, кто победит. А в том, кто будет влиять на позицию СМИ. Точно также как средства массовой информации сегодня воюют с Трампом, они завтра могут выступать за него, в зависимости от того, как будут выстраиваться эти отношения. Как отреагирует на это финансовый капитал, как отреагируют на это те, кто финансирует эти средства массовой информации. И как будут конкурировать между собой протрамповские и антитрамповские СМИ. Поэтому вопрос состоит лишь в том, насколько сможет Трамп взять под контроль эти СМИ и тем самым повлиять на их позицию. Просто их переиграть в открытой конкуренции невозможно, просто потому что там нет правил. Там все средства хороши. Там в ход идет и ложь, и клевета, и подставы, и все, что угодно. Поэтому задача Дональда Трампа не столько воевать, сколько перекупать, перетягивать на свою сторону», — резюмировал Олег Морозов.