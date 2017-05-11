В Алеппо строят новый корпус университета

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Алеппо, 11 мая. Во втором по величине городе Сирии возобновилось строительство нового университетского корпуса.

Новый корпус университета начали строить еще семь лет назад, работы продолжались всего несколько недель. За это время строители успели установить коробку здания, а потом в город вошли террористы, стройка встала.

Сейчас работы возобновились, но инженерам не хватает строительного материала. Раньше бетонные заводы располагались в промышленной зоне, она практически полностью разрушена боевиками. Сирийские инженеры стараются вернуть в Алеппо ранее вывезенное оборудование и наладить работу других производств.