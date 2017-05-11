Политолог: Националисты загонят Порошенко под плинтус

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Киев, 11 мая. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал, что произойдет с президентом Украины Петром Порошенко, если тот не разберется с радикалами «Правого сектора»* (деятельность террористической группировки запрещена в России).

Напомним, бывший главарь «Правого сектора» (запрещена в России) Дмитрий Ярош пригрозил киевскому руководству расправой после новостей из Днепра, где сотрудники полиции побили националистов.

Эксперт отметил, что депутат Рады Ярош постоянно что-то говорит, однако сам не является важной и влиятельной фигурой, потому что де-факто утратил позиции в своей партии, сообщает «Свободная пресса».

По словам политолога, угрозы со стороны радикалов являются тревожным звоночком для Петра Порошенко.

«Если он хочет остаться президентом страны, он должен с националистами разбираться, в противном случае его загонят под плинтус», — подчеркнул Погребинский.

* Организация запрещена на территории РФ.