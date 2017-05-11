СБУ распространяет в ЛНР пропагандистские листовки

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Луганск, 11 мая. Сотрудники службы безопасности Украины заставляют жителей районов Донбасса, которые остаются под контролем Киева, проносить на территорию ЛНР проукраинские листовки. Об этом журналистам рассказали в центре взаимодействия с общественностью МВД республики. Первые сообщения о таких случаях появились в конце апреля, о них рассказали люди, обратившиеся на горячую линию, организованную в министерстве внутренних дел ЛНР.

«На украинском пункте пропуска «Станица Луганская» сотрудники СБУ заставляют граждан проносить и распространять на территории ЛНР листовки проукраинского содержания. В случае отказа СБУшники грозятся аннулировать электронные пропуска граждан. На вопросы о безопасности такого «поступка» представители украинских спецслужб отвечали, что в ожидании массовых переходов граждан на территорию ЛНР для празднования Первомая и Дня Победы пропускной режим в республике ослаблен, и гостей никто не досматривает», — рассказали подробности в МВД ЛНР.

Всего же зарегистрировано свыше 100 таких звонков. Проведена проверка, которая подтвердила слова звонивших.