Правительство РФ увеличило предельную цену на автомобили для льготного кредита

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Москва, 11 мая. Правительство России продлило программу льготного автокредитования и льготного лизинга колесных транспортных средств на 2017 год. Соответствующие постановления уже подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Как следует из документов, опубликованных на сайте кабмина, общий объем финансирования программы составит 10 млрд руб. При этом предельная стоимость автомобиля, реализуемого по программе, увеличена до 1,45 млн рублей. Ранее она составляла 1,15 млн рублей.

Увеличение стоимости авто обусловили необходимостью компенсировать подорожание автомобилей в течение минувшего года года, а также расширить перечень субсидируемых марок и моделей автотранспортных средств». Скидка по автокредиту в 2017 году составит не более 6,7 процентного пункта от ставки кредита.

Предполагается, что в кредит по льготной ставке реализуют не менее 350 тыс. автомобилей.