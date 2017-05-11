Ученые: Форма носа расскажет все о способностях мужчины в постели

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Лондон, 11 мая. Международная группа ученых пришла к выводу, что форма и размер носа мужчины связаны с его сексуальным потенциалом. В масштабном исследовании на эту тему приняли участие 1600 британских женщин, рассказавших о способностях их партнеров в постели и форме их носа.

По мнению ученых, мужчины с большими носами могут заниматься любовью несколько часов без остановки. Объясняется это достаточной дозой кислорода, поступающей в легкие и насыщающей организм. Тонкий нос может свидетельствовать о педантичности партнера в сексуальном плане — как правило, такие мужчины сторонятся экспериментов. А обладателям коротких и вздернутых носов ученые приписывают страстное поведение в постели, передает «Политэксперт».