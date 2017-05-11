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Россия
Mazda расширит модельный ряд выпускаемых во Владивостоке автомобилей

Mazda расширит модельный ряд выпускаемых во Владивостоке автомобилей

10:43  11 Мая 2017
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Mazda расширит модельный ряд выпускаемых во Владивостоке автомобилей

Москва, 11 мая. Японская компания Mazda будет выпускать новые автомобили во Владивостоке, заявил глава компании Mazda Motor Rus Йорг Шрайбер.

В будущем дальневосточная площадка Mazda также займется выпуском моторов. Завод на Владивостоке на некоторое время расширит модельный ряд.

В данный момент на предприятии производят кроссоверы Mazda CX-5 и седан Mazda 6. В рамках расширенного модельного ряда на заводе начнут собирать обновленную Mazda CX-5 и внедорожник Mazda CX-9.

Mazda расширит модельный ряд выпускаемых во Владивостоке автомобилей

Сейчас российским автолюбителям доступно три модели: Mazda 3, Mazda 6 и Mazda CX-5. Самой бюджетной является модель Mazda 3 (1, 18 млн рублей). Технические характеристики авто: 1,6-литровый мотор, который работает на пару с четырехдиапазонной автоматической трансмиссией.

#владивосток #mazda
Алексей Громов
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