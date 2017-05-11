Полиция арестовала нотариуса за зверское изнасилование секретарши в Курске

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Курск, 11 мая. В Курске задержан нотариус, подозреваемый в изнасиловании девушки. Об этом сообщает в четверг СК РФ по региону.

Как выяснилось, 23-летняя местная жительница работала секретаршей у 36-летнего подозреваемого. 2 мая на улице Дружининской мужчина изнасиловал девушку неустановленным предметом, в результате чего причинил ей тяжкий вред здоровью.

Против подозреваемого было возбуждено уголовное дело. В настоящее время она находится под стражей, ему предъявлено обвинение.

Как сообщало агентство Ura.ru, ранее Следственный комитет по Омской области организовал доследственную проверку детского сада №247 в городе Омске, в котором нянечка кусала малышей и бросала их на пол.