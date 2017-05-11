В Алеппо восстанавливают здания и коммуникации

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Алеппо, 11 мая. В освобожденном от боевиков городе полным ходом идут строительные работы.

Сирийские специалисты стремятся восстановить все, что было разрушено за годы войны. В городе работает только один бетонный завод, но специалисты пытаются наладить работу еще нескольких производств.

В домах нет воды, электрические сети восстанавливают практически с нуля. В неделю удается протянуть порядка трехсот метров кабеля, это обеспечивает энергией около десяти домов. Инженеры сталкиваются с острой нехваткой материалов, самое дефицитное оборудование - трансформаторы. Раньше их завозили из-за границы, но сейчас Сирия находится под западными санкциями.