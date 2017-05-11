Заведующая столовой лагеря в Удмуртии, где отравились дети, признала свою вину

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Ижевск, 11 мая. Расследование массового отравления несовершеннолетних в ДОЛ «Дружба» в Удмуртии продолжается. Обвинение в нарушении нарушение санитарно-эпидемиологических правил предъявлено 53-летней заведующей столовой. Вину она признала в полном объеме, суд избрал ей меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным следствия, для участия в школьном чемпионате интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» в лагерь с 29 апреля по 3 мая прибыло 505 несовершеннолетних. 2 мая ночью в правоохранительные органы поступило сообщение о пищевом отравлении 90 детей и одного взрослого.

«Непосредственной причиной отравления явилось несоблюдение санитарных норм персоналом пищеблока лагеря, среди которого имелись больные работники. Инфекция обнаружена у бухгалтера-кладовщика, повара, пекаря, буфетчицы и уборщицы. Установлено, что обвиняемая утратила контроль за технологией приготовления пищи и соблюдения работниками санитарных требований и правил личной гигиены: посуда не мылась, помещения столовой не убирались, сотрудники допускались к работе без медосмотра, нарушались технология приготовления пищи и хранение продуктов», — сообщили в СУ СК по республике Удмуртия.

Из-за выявленных нарушений была приготовлена недоброкачественная пища, инфицированная норовирусом. Именно это и привело к массовому отравлению. Допросы потерпевших продолжаются, ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления.