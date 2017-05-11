Примерный семьянин из Астрахани попался на развращении четырех девочек

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Астрахань, 11 мая. 26-летнего жителя Астрахани уличили в развращении малолетних детей через соцсети. По версии следствия, сначала он заставлял школьниц присылать ему интимные фотографии, а потом выставлял их на всеобщее обозрение.

Предварительно установлено, что мужчина, имевший репутацию примерного семьянина, с августа по декабрь 2014 года общался в соцсети с маленькими девочками. Путем угроз он заставлял несовершеннолетних высылать ему фото порнографического содержания, которые он потом выкладывал в Сети и пересылал друзьям потерпевших.

«За совершенные преступления Курочкину грозит до 10 лет лишения свободы», — приводит «Свободная пресса» слова представителя СУ СК РФ по Астраханской области.

Как передает URA.RU, в Екатеринбурге тем временем расследуется уголовное дело в отношении фаната БДСМ, от действий которого пострадала четырехлетняя девочка.