Курды хотят очистить Сирию от ИГ и «построить свободную страну» с оружием США

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Дамаск, 11 мая. Курды в Сирийской Арабской Республике хотят с помощью оружия Соединенных Штатов «построить свободную страну». Об этом заявил сегодня представитель курдского ополчения YPG Редура Хелиля.

Он отметил, что курды «построят Сирию, где все граждане смогут жить вместе свободно», добавив, что при поддержке сил международной коалиции во главе с Вашингтоном они одержат победу над темными силами.

Напомним, в прошедшую среду американский лидер Дональд Трамп ратифицировал план по вооружению курдских формирований в САР, которые борются с террористами «Исламского государства»* (деятельность группировки запрещена в России), невзирая на негативную реакцию Анкары.

В оборонном ведомстве США заявили, что Вашингтон хочет вооружить курдов в Сирии минометами и пулеметами для освобождения от ИГИЛ* сирийской Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.