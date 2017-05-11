Будьте достойны: ветеран, штурмовавший Берлин, встретился с юнармейцами в Питере. ФАН-ТВ

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Традиционно май в России становится месяцем, богатым на патриотические и воспитательные акции и мероприятия. Например, в Военной Академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва участники отряда юнармейцев из школы № 16 Василеостровского района встретились не просто с ветераном, но еще и с настоящим участником штурма Берлина – Владимиром Дмитриевичем Мелентьевым. На встрече присутствовали корреспонденты ФАН-ТВ.

Ветеран поделился с юнармейцами воспоминаниями, которые он пронес через всю жизнь:

– В ноябре-декабре 41-го года немцы уже рассматривали в бинокли звезды Московского кремля, – повествует детям свой рассказ бывалый вояка. – В 42-м году мы закончили школу. Из 19 мальчишек нашего класса 12 призвали и направили на должность курсантов в Великоустюгское стрелковое училище. В течение года из них делали офицеров, младших лейтенантов для того, чтобы участвовать в войне. А семерых не призвали, в том числе и меня. Мы были несовершеннолетние. И все мы написали слёзное прошение принять нас в это училище. Мотивация: срок обучения в училище – год, за это время мы будем совершеннолетними, примем присягу и, в отличие от наших сверстников, которые тоже будут призваны в 1943-м в армию, мы будем готовыми профессионалами.

Разумеется, в молодых и горячих сердцах рассказ ветерана о боях, о штурме Берлина, смерти Гитлера и, конечно, Победе нашел живой отклик. Командир отряда юнармейцев обратился к Владимиру Мелентьеву:

– Большое спасибо вам от всего нашего отряда за ваше мужество и героизм! Мне бы хотелось, чтобы они послужили опорой и основой для развития нашего отряда. Можно я пожму вашу руку? Мне просто нормы этикета не позволяют…

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Рукопожатие, конечно, состоялось. Вместе с дружескими объятиями и напутствием от ветерана: «Будьте достойны». Отметим, что рассказы пожилого солдата особенно впечатлили прекрасную половину представителей Юной армии.

– Мне как человеку, интересующемуся историей, очень познавательна такая беседа. Я почерпнула для себя много нового? – говорит Анастасия Ананева. – Такие беседы очень нужны для нас, для подрастающего поколения. Я, например, в этом году выпускаюсь. А для ребят, которые еще учатся в школе, это пример мужества и настоящего патриотизма. Чтобы будущее поколение было таким же готовым пойти на защиту Родины в любой момент. Не дай Бог, конечно! Но пусть хотя бы элементарно ходят в армию!

– А я чуть не заплакала. Такой человек, ветеран, – пытается найти слова другая представительница «Юнармии» Виктория Шляхова. ­– Это полезно для нас, подрастающего поколения, для всех, кто не знает историю нашего города и нашей страны.

Встреча происходила в музее истории при Военной академии материально-технического обеспечения им. А.В. Хрулёва. Вуз в этом году отмечает еще одно знаковое событие, поэтому мероприятий будет много, заверил корреспондентов ФАН-ТВ заведующий музеем, полковник запаса Вячеслав Кривошеев:

– В праздник Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне мы принимаем в стенах нашей Академии наших ветеранов. Сейчас они уже ушли на торжественное собрание, где их будут чествовать. Отмечу, что многие из них – выпускники нашей Академии. А среди них 88 человек носят очень высокое звание – Героя Советского Союза. Ну, а этот год чем еще памятен для нас? Мы отмечаем 125-ю годовщину со дня рождения генерала армии Хрулёва Андрея Васильевича, чье имя и носит наша Академия. Он был первым начальником Главного управления тыла Вооруженных Сил, который был создан 1 августа 1941 года.

Добавим лишь, что в тот же день в Академии состоялся концерт в честь Мира и прошло чествование ветеранов не только Великой Отечественной войны, но также участников специальных военный операций в Чечне, Афганистане и других горячих точках планеты.

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