Навального с семьей застукали в одном из самых дорогих отелей Барселоны

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Москва, 11 мая. Оппозиционера Алексея Навального обнаружили вместе с семьей в пятизвездочном отеле Ohla Eixample в Барселоне. Победительница украинской версии проекта «Голос», российско-украинская певица Людмила Чеботина выложила в свой Instagram кадры с Навальным.

По словам исполнительницы, стоимость одной ночи в фешенебельном пятизвездочном отеле, в котором проживает Навальный, составляет 20 тысяч рублей. Стоимость услуг оценивается минимум в 40 тысяч рублей в сутки, потому как оппозиционер находится в Барселоне вместе с семьей.

Как утверждает сам Навальный, в Испании он находится на лечении из-за из-за офтальмологическим проблем, возникших после нападения на него с зеленкой.

#рукалицо#???? #Россия#Оппозиция#Навальный A post shared by LUSIA (Люся) (@lusia_chebotina) on May 10, 2017 at 9:38pm PDT

Ранее Навальный написал о получении загранпаспорта, причем сначала звонок он принял за розыгрыш пранкеров, однако посетив ведомство, все же получил документ.