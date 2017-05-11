Навального с семьей застукали в одном из самых дорогих отелей Барселоны
Москва, 11 мая. Оппозиционера Алексея Навального обнаружили вместе с семьей в пятизвездочном отеле Ohla Eixample в Барселоне. Победительница украинской версии проекта «Голос», российско-украинская певица Людмила Чеботина выложила в свой Instagram кадры с Навальным.
По словам исполнительницы, стоимость одной ночи в фешенебельном пятизвездочном отеле, в котором проживает Навальный, составляет 20 тысяч рублей. Стоимость услуг оценивается минимум в 40 тысяч рублей в сутки, потому как оппозиционер находится в Барселоне вместе с семьей.
Как утверждает сам Навальный, в Испании он находится на лечении из-за из-за офтальмологическим проблем, возникших после нападения на него с зеленкой.
Ранее Навальный написал о получении загранпаспорта, причем сначала звонок он принял за розыгрыш пранкеров, однако посетив ведомство, все же получил документ.