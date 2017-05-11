Белый дом проигнорировал «очень важную встречу» Климкина с Трампом​

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Киев, 11 мая. Глава МИД Украины Павел Климкин отчитался перед главой государства Петром Порошенко об итогах своей встречи с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майклом Пенсом.

Как уточняется в сообщении посольства Украины в США в соцсети Facebook, прием в Белом доме прошел накануне. Стороны обсудили дальнейшую поддержку Киева со стороны Вашингтона. Этой встрече предшествовали переговоры Климкина с вице-президентом США Майклом Пенсом, на повестке встречи была ситуация в Донбассе. При этом на сайте самого Белого дома, а также в аккаунтах администрации США в соцсетях сообщений о переговорах Трампа с украинским министром не появилось.

Проведенные Климкиным переговоры в Вашингтоне успела оценить вице-спикер парламента Ирина Геращенко, на назвала встречу Климкина с руководством США «очень важной» и считает, что это «мощный сигнал поддержки Украины».