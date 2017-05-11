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Общество
Православные активисты Липецка устроят молитвенное стояние против «Матильды»

Православные активисты Липецка устроят молитвенное стояние против «Матильды»

10:12  11 Мая 2017
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Православные активисты Липецка устроят молитвенное стояние против «Матильды»

Санкт-Петербург, 11 мая. В день рождения Николая II, то есть 19 мая, липецкая Община святых царственных мучеников устроит молитвенное стояние против фильма Алексея Учителя «Матильда». В ближайшие дни в городскую администрацию будет подана заявка на проведение массового мероприятия на 500 человек.

По словам представителей самой общины, они уже испробовали все способы борьбы с фильмом. Обращались в Генеральную прокуратуру, собрав более 2 000 подписей. Пожаловались на то, что, по их мнению, фильм оскорбляет чувства верующих, представляя лживые факты из жизни Николая II. Однако ими был получен ответ, что данная картина — художественное произведение, поэтому не носит исторический или биографический характер. После молитвенного стояния члены Общины готовы повторно обратиться в прокуратуру, но теперь уже не просто от всей организации, а от каждого члена в отдельности.

#липецк #матильда
Тимур Румянцев
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