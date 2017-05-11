Бутафорский мир: зачем Климкина вызвали в Белый дом

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Вице-президент США Майкл Пенс встретился с главой министерства иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Белом доме. В рамках встречи Пенс сформулировал свое видение решения конфликта в Донбассе. Он посоветовал Климкину и украинской стороне придерживаться курса на исполнение минских соглашений. Именно минские соглашения, считает вице-президент, являются наиболее реальной возможностью достижения мира на Украине.

Кроме того, на встрече с Климкиным вице-президент Майкл Пенс заявил о «неизменной поддержке Соединенными Штатами территориальной целостности и суверенитета Украины». Об этом американский политик написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Климкин прибыл с государственным визитом в Вашингтон 8 мая 2017 года. Сегодня утром он также получил возможность пообщаться с президентом США Дональдом Трампом.

Вчера, напомним, Трамп и его госсекретарь Рекс Тиллерсон принимали в Белом доме главу МИД РФ Сергея Лаврова. После встречи Лавров назвал новых хозяев Белого дома «людьми дела» и отметил, что его диалог с ним был свободен от «идеологизированности, которая была характерна для администрации Обамы».

«Подтвердилось, что, несмотря на все известные сложности, наши страны могут и должны вместе помогать решать ключевые проблемы, которые стоят на международной повестке дня», — заявил тогда российский министр.

Европейские политики говорят с Украиной о минских соглашениях и необходимости их выполнения регулярно. Тем не менее к ним в Киеве, кажется, уже перестали прислушиваться. Будет ли американский вице-президент услышан? Разбирается Федеральное агентство новостей.

С точки зрения Михаила Павлива, директора Фонда гуманитарных стратегий, визит Климкина в Белый дом стал прямым следствием визита туда российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. По всей видимости, необходимость встречи с Климкиным возникла только после встречи с Лавровым.

«Насколько мне известно, прибыв несколько дней назад в Вашингтон, Климкин все это время встречался с сотрудниками Госдепа меньшего уровня и обсуждал с ними вопросы украинской секции предстоящих международных конференций. Ситуация несколько изменилась после вчерашнего комплекса встреч. Я имею в виду встречу Лаврова с Трампом и Тиллерсоном. В моем понимании это была подготовка встречи Трампа и Путина. Поскольку встреча с российским президентом для Трампа очень токсичный вопрос из-за внутренней повестки в США, такая подготовка должна осуществляться выверенно и взвешенно. Украинский вопрос — часть предстоящей большой встречи российского и американского президентов. Таким образом, Климкина вызвали в Белый дом только потому, что после общения с Лавровым у Трампа возникла необходимость о чем-то с ним поговорить», — приводит свою точку зрения политолог.

Скорее всего, встреча Климкина с руководством Белого дома — не столько событие само по себе, сколько один из подготовочных этапов, ведущих к большой встрече Трампа и Путина. Все же украинский вопрос, несомненно, станет одной из тем для обсуждения на встрече двух президентов.

Таким образом, словам Пенса о минских соглашениях сейчас не следует придавать особого внимания, считает Павлив. Вряд ли Вашингтон сейчас готов подтолкнуть Киев к их выполнению. «Если эта фраза и не бутафория, то это просто информационное сопровождение основного события. Трудно предположить, о чем и в каком объеме Климкин на самом деле говорил с Пенсом и Трампом», — продолжает он.

По мнению Михаила Павлива, нынешнему хозяину Белого дома до сих пор непонятно, что делать с Украиной, а потому при встрече с украинским министром его вице-президент и отделался парой общих фраз.

«Для внешней политики США смена команды Госдепа, замена демократов на республиканцев, была тектоническим сдвигом. Два президентских срока Обамы закончились, и США еще только предстоит пересмотреть свои доктрины и решить кадровые вопросы. Внешнеполитическая команда Трампа сейчас еще не поборола свой кадровый голод. Как мы знаем, вопросы внутренней повестки сейчас превалируют в США. Европейская ситуация также неопределенна: только-только завершились президентские выборы во Франции, грядут парламентские. За ними последуют выборы в Бундестаг. Все это должно устаканится, чтобы у США возникла окончательная позиция по украинскому вопросу», — подводит итог Павлив.