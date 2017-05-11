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Спорт
Плющенко признал Путина самым спортивным президентом мира

Плющенко признал Путина самым спортивным президентом мира

10:46  11 Мая 2017
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Плющенко назвал Путина великим и самым спортивным президентом мира

Сочи, 11 мая. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко по окончании гала-матча Ночной хоккейной лиги назвал главу Российской Федерации Владимира Путина самым спортивным президентом планеты. Об этом заслуженный мастер спорта написал в своем Instagtam.

Снимок с президентом страны 34-летний Плющенко сопроводил записью, в которой отметил, что проигрывать было совершенно не обидно, потому что победу одержала команда Путина, сообщает Lenta.ru

Плющенко назвал Путина великим и самым спортивным президентом мира

«Владимир Владимирович забросил виртуозно шесть шайб — великий президент! Самый спортивный президент мира», — отметил экс-фигурист.

Напомним, встреча состоялась в прошедшую среду в сочинском дворце «Большой». Финальный свисток зафиксировал 17:6 в пользу команды «Легенды хоккея», за которую под традиционным номером 11 выступал Путин и бывшие хоккейные звезды красной машины.

Российский лидер записал в свой актив семь шайб и четыре голевые передачи. 

#путин #сочи #хоккей #плющенко
Дана Балан
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