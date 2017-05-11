Японская полиция сообщает о десятках стычек между кланами якудза

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Токио, 11 мая. За прошедшие три дня на территории Японии произошло не менее 47 стычек между кланами якудза, находящимися во враждебном противостоянии. Об этом журналистам сообщил глава национального полицейского управления Масаеси Сакагути.

Зафиксированы случаи бандитских разборок. В них, как предполагают правоохранители, приняли участие члены группировки «Ямагути-гуми» и «Кобэ ямагути-гуми», которая два года назад начала отдельное существование. Полицейские не исключают, что в ближайшем будущем количество стычек лишь увеличится — в вооруженное противостояние вступят и другие бандформирования.

Такая активность связана с информацией, поступившей из оперативных источников. Сотрудникам полиции удалось выяснить, что в результате разногласий внутри кланов образовалась новая группировка «Нинке-дантай ямагути-гуми».