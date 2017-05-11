Дети из Сирии приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Севастополе

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Симферополь, 11 мая. Девять детей из Сирии прибыли в крымский лагерь «Артек» по приглашению «Фонда социально-культурных инициатив». Об этом сообщили в пресс-службе международного детского центра.

В детский лагерь прибыли девять детей военных из Дамаска, погибших в борьбе с террористами. Сотрудники «Артека» намерены приобщить юных сирийцев к мирной жизни, а также познакомить их с образовательными и культурными программами.

Отметим, что гости лагеря уже съездили в Севастополь и приняли участие в масштабной акции «Бессмертный полк». Кроме того, им предстоит участие в турпоходах, экспедициях и различных конкурсах.

Ранее о поездке сирийских детей в Крым сообщала сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. По ее словам, в республике для юных гостей подготовили увлекательную программу.