Мощный взрыв прогремел у дверей банка в Николаеве

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Киев, 11 мая. Неизвестные подорвали двери в банк «Пивденный» в центре города Николаев Львовской области Украины. Как стало известно, взрыв был такой силы, что взрывная волна выбила окна квартир в соседних домах.

В настоящее время на месте ЧП работают спасательные службы и сотрудники правоохранительных органов. Несмотря на то, что куски двери банка разлетелись в радиусе двадцати метров, информации о пострадавших нет.

Напомним, 8 мая в Дарницком районе Киева на улице Анны Ахматовой произошел взрыв в жилом доме. Как выяснилось, сработало самодельное взрывное устройство.