Предприятия Росатома могут приостановить работу на месяц из-за Кубка конфедераций

В закладки

Скопировать

Москва, 11 мая. Предприятия Росатома могут приостановить работу на месяц в городах, где пройдет Кубок конфедераций. Как стало известно ФАН, накануне в Федеральное медико-биологическое агентство поступило несколько писем от различных предприятий Росатома с просьбой разъяснить пункт 13 Указа Президента №202 от 09.05.2017 «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».

Согласно этому документу в субъектах Российской федерации, на территории которых вводятся усиленные меры безопасности, необходимо приостановить деятельность опасных производств и организаций, в которых используются опасные химические, биологические, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества.

Правда, перечень предприятий и схема приостановления производства пока не разработаны. Этот вопрос должно решить правительство России в ближайший месяц. При этом в первую очередь «под раздачу» попадают именно предприятия Росатома. Хотя в ФМБА и в Роспотребнадзоре полагают, что, скорее всего, приостановят работу только тех предприятий, которые располагаются непосредственно в зоне проведения мероприятий Кубка Конфедераций.