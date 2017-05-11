Сирия сегодня: переговоры Трампа и Лаврова, ИГИЛ несет потери, курды взяли Табку

В закладки

Скопировать

Сирия, 11 мая. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Более 20 человек погибли в результате взрыва склада боеприпасов боевиков террористического квазиобразования «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Курды освободили Табку. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Переговоры Трампа и Лаврова

В ходе пресс-конференции по итогам встречи президента США и главы МИД РФ был поднят вопрос урегулирования сирийского кризиса. Вашингтон и Москва намерены совместно работать в этом направлении. Главная задача на сегодняшний день — победа над международным терроризмом, а не свержение президента Сирии Башара Асада. В частности идет речь о создании так называемых зон деэскалации.

Лавров подчеркнул, что Российская Федерация будет приветствовать любой вклад США в урегулирование кризиса в Сирийской Арабской Республике (САР). Кроме того, он отметил, что у России «нет никакой стратегии выхода из Сирии», имея в виду, что урегулирование сирийского кризиса необходимо довести до конца.

Кроме того, глава МИД РФ заметил, что в ходе переговоров они также обсудили палестино-израильский вопрос, соблюдение минских соглашений в зоне так называемой антитеррористической операции в Донбассе, а также обстановку в Афганистане. Более того, Лавров сообщил, что встреча Трампа и президента России Владимира Путина состоится на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, который пройдет в июле текущего года.

По словам Сергея Ларова, разговор с главой американского государства вышел дельным и продуктивным. Диалог, отметил глава российского МИДа, свободен от идеологизированности.

Взрыв склада

Как передает «Газета.ru», в результате взрыва на оружейном складе «Исламского государства»* в провинции Дейр-эз-Зор погибли не менее 20 человек. В общей сложности в хранилище боевиков произошло три взрыва, которые уничтожили 15 домов, а также несколько транспортных средств. В настоящий момент причина взрыва не называется.

Напомним, город Дейр-эз-Зор, начиная с 2014 года, находится в осаде боевиков «Исламского государства». Террористы почти каждый день предпринимают попытки прорвать линию обороны правительственных сил, которые в основном состоят из сил самообороны.

Табка освобождена

По данным западных средств массовой информации, неправительственные отряды «Сирийских демократических сил», которые в основном состоят из курдских вооруженных формирований и местных арабских племен, заявили о полном освобождении города Табка и одноименной дамбы на реке Евфрат от боевиков «Исламского государства». Об установлении контроля над городом и дамбой западным СМИ сообщил член курдского Комитета обороны Насер Хадж Мансур.

Напомним, город Табка располагается на западных подступах к так называемой столице «Исламского государства» — городу Ракка. Штурм главного оплота ИГ* в Сирии планируется в ближайшие месяцы. Отметим, что курдские бойцы получают значительную поддержку так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с Соединенными Штатами.

* Организация запрещена на территории РФ.