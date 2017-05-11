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Общество
Обвиняемого в растрате экс-главу «Роснано» Меламеда освободили из-под ареста

Обвиняемого в растрате экс-главу «Роснано» Меламеда освободили из-под ареста

10:04  11 Мая 2017
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Обвиняемого в растрате экс-главу «Роснано» Меламеда освободили из-под ареста

Москва, 11 мая. Бывший глава «Роснано» Леонид Меламед освобожден из-под домашнего ареста, сообщает источник ТАСС.

Сообщается, что в СИЗО также был освобожден бывший финансовый директор корпорации Святослав Понуров. Накануне официально истек срок максимального содержания Меламеда под домашним арестом, а Понурова — под стражей. Оба были освобождены.

Обвиняемого в растрате экс-главу «Роснано» Меламеда освободили из-под ареста

В начале марта срок домашнего ареста бывшего главы «Роснано» Меламеда был продлен до 11 мая 2017 года. По версии следствия, бывший глава «Роснано» заключил договор об оказании услуг компании «Алемар» в период с 2007 по 2099 годы. В течение полугода заместитель Меламеда Андрей Малышев и финдиректор «Алемара» Святослав Понуров  незаконно перечислили более 220 миллионов рублей.

#роснано #меламед
Алексей Громов
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