Обвиняемого в растрате экс-главу «Роснано» Меламеда освободили из-под ареста

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Москва, 11 мая. Бывший глава «Роснано» Леонид Меламед освобожден из-под домашнего ареста, сообщает источник ТАСС.

Сообщается, что в СИЗО также был освобожден бывший финансовый директор корпорации Святослав Понуров. Накануне официально истек срок максимального содержания Меламеда под домашним арестом, а Понурова — под стражей. Оба были освобождены.

В начале марта срок домашнего ареста бывшего главы «Роснано» Меламеда был продлен до 11 мая 2017 года. По версии следствия, бывший глава «Роснано» заключил договор об оказании услуг компании «Алемар» в период с 2007 по 2099 годы. В течение полугода заместитель Меламеда Андрей Малышев и финдиректор «Алемара» Святослав Понуров незаконно перечислили более 220 миллионов рублей.