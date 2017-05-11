Через неделю в Москве потеплеет до 18 градусов

В закладки

Скопировать

Москва, 11 мая. Погода в российской столице начнет улучшаться уже на следующей неделе. Отметки термометра достигнут 18 градусов тепла.

По информации Гидрометцентра РФ, ночные температуры в середине недели повысятся до 5-7 градусов выше нуля. До конца этой недели температура будет сохраняться на уровне нуля градусов. Температура днем достигнет 11-14 градусов тепла. До 14 мая в Москве не ожидается сильных осадков, однако возможны краткосрочные дожди с небольшим снегом 11 и 12 мая.

Жителям Омска, Новосибирска, Томска и Кемеровской области повезло больше, чем москвичам. В этих регионах температура будет расти до 28 градусов тепла.

В Туве, Хакасии, Бурятии, Иркутской области и Приморье тоже ожидается потепление до 20 градусов.