СМИ сообщили, что россияне могут остаться без импортного вина

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Москва, 11 мая. Российский рынок могут покинуть 80% импортеров вина после приказа министерства финансов РФ. Как сообщают СМИ, ведомство вывело заграничных импортеров вин, пользовавшихся защищенными географическими указаниями и защищенными наименованиями места происхождения, из-под пониженного акциза.

Как пишет «Коммерсантъ», ранее импортеры вин с ЗГУ и ЗНМП пользовались пониженной ставкой, однако теперь их намерены обязать уплачивать акциз для поставок вин в нашу страну в полном объеме. В Минфине полагают, что пониженные ставки на тихие и игристые вина с географической детализацией должны затрагивать только ту алкогольную продукцию, которая была произведена российским субъектом.

Между тем не исключено, что количество зарубежных вин на полках российских магазинов резко сократится. Так, владелец компании «Моро» Дмитрий Сырых уже предположил, что в случае реализации мер Минфина российский рынок покинут до 80% импортеров вин, потому что они могут разориться.

Добавим, ранее Роспотребнадзор разрешил поставки в РФ 20 видов молдавских вин. В ведомстве провели экспертизу всех документов и лабораторные исследования винодельческой продукции молдавского предприятия по производству вин фирмы «Криков».