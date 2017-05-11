Стало известно, почему Boeing приостановил полеты новых самолетов 737 MAX

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 11 мая. Официальное представительство авиационной компании Boeing на неопределенное время заморозило тестовые полеты своих самолетов типа 737 Max, поскольку у данных лайнеров могут быть проблемы с двигателями.

По словам представителей концерна, именно предусмотрительность заставила временно приостановить полеты 737 Max.

Отметим, что данный тип самолета оборудован двигательными установками, которые производит коммерческое предприятие CFM International.

Предприятие CFM International сообщило американской компании Boeing о том, что качество сделанных двигателей вызывает озабоченность, поскольку с двигателями явно могут быть проблемы.

Отметим, что акции компании по этой причине моментально рухнули на торгах на 1,2 пункта и составляют 183 доллара за одну штуку.