Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Происшествия
Юные подруги, спешившие на электричку до Самары, погибли под поездом

Юные подруги, спешившие на электричку до Самары, погибли под поездом

9:41  11 Мая 2017
48

Юные подруги, спешившие на электричку до Самары, погибли под поездом

Самара, 11 мая. Девушки 17 и 18 лет погибли под поездом, пытаясь успеть на электричку. Смертельное ЧП произошло накануне на станции «Новоотрадная» в Самарской области. По факту гибели несовершеннолетней и ее подруги проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, девушки перебегали через рельсы, чтобы успеть на электричку до Самары. В этот момент по путям проходил ремонтный состав.

«Машинист ремонтного поезда применил экстренное торможение и подал сигналы большой громкости, чтобы избежать столкновения. Увы, наезд предотвратить не удалось. От полученных травм обе девушки погибли на месте», — сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК России.

Установлено, что и станция, и ремонтный поезд не оборудованы видеокамерами. На месте гибели девушек работала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть