Юные подруги, спешившие на электричку до Самары, погибли под поездом

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Самара, 11 мая. Девушки 17 и 18 лет погибли под поездом, пытаясь успеть на электричку. Смертельное ЧП произошло накануне на станции «Новоотрадная» в Самарской области. По факту гибели несовершеннолетней и ее подруги проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, девушки перебегали через рельсы, чтобы успеть на электричку до Самары. В этот момент по путям проходил ремонтный состав.

«Машинист ремонтного поезда применил экстренное торможение и подал сигналы большой громкости, чтобы избежать столкновения. Увы, наезд предотвратить не удалось. От полученных травм обе девушки погибли на месте», — сообщили в Приволжском СУ на транспорте СК России.

Установлено, что и станция, и ремонтный поезд не оборудованы видеокамерами. На месте гибели девушек работала следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.