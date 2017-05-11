Экс-глава ФБР Коми не станет разбираться в причинах своего увольнения

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Снятый с поста директор ФБР Джеймс Коми обратился к своим подчиненным с «прощальным» письмом. В нем он рассказал о том, что разбираться в причинах своего увольнения не станет, и попросил коллег не делать этого.

«Я давно считаю, что президент может уволить директора ФБР по любой причине или без причины вовсе. Я не собираюсь тратить время на обсуждение этого решения или то, каким образом оно было выполнено. Я надеюсь, вы тоже не будете», — говорится в письме Коми, которое опубликовал телеканал CNN.

Теперь уже бывший глава ФБР напомнил, что в трудные времена «американский народ должен видеть в ФБР опору компетентности, честности и независимости».

«Я надеюсь, что вы будете продолжать жить нашими ценностями и миссией по защите американского народа и поддержке Конституции. Если вы будете это делать, вам будет так же грустно, когда вы будете уходить из бюро, а американский народ будет в большей безопасности», — так завершается письмо Коми.

Напомним, что президент США Дональд Трамп уволил 9 мая главу ФБР Джеймса Коми по рекомендации генерального прокурора и его заместителя Рода Розенстайна. Американский лидер письменно уведомил Коми об отставке, сообщив ему, что тот не способен эффективно руководить ведомством. Трамп также добавил, что новое руководство необходимо бюро для восстановления доверия к его миссии.

«Я очень ценю, что вы проинформировали меня о трех разных случаях, по которым в отношении меня не ведется расследование, но, тем не менее, я согласен с мнением министерства юстиции, что вы не способны эффективно руководить Бюро», — цитируют письмо Трампа американские СМИ.

Сам Коми сначала в свое отстранение от должности не поверил. Он находился в рабочей поездке в Лос-Анджелес и как раз выступал перед подчиненными, когда на телеэкранах замелькали сообщения об его отставке. В ответ на это Коми рассмеялся и сказал, что считает это «довольно смешным».

Позже он получил подтверждение сообщениям СМИ, а в штаб-квартиру ФБР пришло письмо с известием об увольнении Коми. После таких новостей уже бывший глава ФБР вылетел из международного аэропорта Лос-Анджелеса на частном самолете.

Несмотря на то, что официально причиной увольнения главы ФБР называется «не соответствие служебным обязанностям» и «превышение полномочий», многие считают его политически мотивированным.

Так, например, бывший пресс-секретарь Хиллари Клинтон Брайан Фаллон связал его с расследованием ФБР в отношении Дональда Трампа на предмет его «связей с РФ», а бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден написал, что связывает снятие с поста главы ФБР Джеймса Коми с «политическим вмешательством».

Член палаты представителей Конгресса США от республиканцев Джейсон Чаффец направил на имя генерального инспектора Минюста Майкла Хоровитца письмо с просьбой пересмотреть решение об увольнении Коми.

«Сегодня я отправил письмо, в котором призвал генерального инспектора Минюста увеличить масштаб пересмотра решения уволить директора ФБР Коми. С нетерпением жду заключения генерального инспектора», — рассказал политик.

В тоже время заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби Сандерс рассказала о том, что Дональд Трамп думал об увольнении Джеймса Коми с поста директора ФБР с самого первого дня своего президентства.

«Президент Трамп рассматривал увольнение Коми с самого первого дня своего избрания», — заявила она и добавила, что экс-глава ФБР «совершал недопустимые вещи» в качестве директора бюро.



Сам президент США Дональд Трамп, комментируя свое решение об отставке директора ФБР, пояснил, что «Джеймс Коми утратил доверие практически всех в Вашингтоне — как республиканцев, так и демократов».

«Когда все успокоится, они будут благодарить меня», — американский лидер у себя в Twitter.

Comey lost the confidence of almost everyone in Washington, Republican and Democrat alike. When things calm down, they will be thanking me! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2017

СМИ также сообщили о том, что комитет Сената США по разведке пригласил Джеймса Коми на закрытое заседание 16 мая. Вероятнее всего экс-директору ФБР предстоит рассказать о расследовании по приписываемому Россие «вмешательству» в избирательный процесс в США.