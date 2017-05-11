Ловившего покемонов в храме блогера признали виновным в возбуждении вражды

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Екатеринбург, 11 мая. Блогер Руслан Соколовский признан виновным в оскорблении чувств верующих и возбуждении вражды. Такое решение вынес сегодня екатеринбургский суд. Гособвинение требовало сурово наказать молодого человека, посадив его на 3,5 года. Как сообщает РИА Новости, председатель суда еще не огласил меру пресечения.

Напомним, Соколовский летом прошлого года опубликовал видео о том, как он при помощи приложения Pokemon GO ищет покемонов в Храме-на-Крови, который находится в Екатеринбурге, прямо во время богослужения. При этом звучали его нецензурные комментарии. Блогера арестовали и посадили под домашний арест.