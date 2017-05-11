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Украина
ДНР сообщила о 37 нарушениях со стороны ВСУ за сутки

ДНР сообщила о 37 нарушениях со стороны ВСУ за сутки

9:45  11 Мая 2017
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ДНР сообщила о 37 нарушениях со стороны ВСУ за сутки

Донецк, 11 мая. Министерство обороны Донецкой народной республики заявило о том, что за последние сутки украинские силовики почти 40 раз нарушили перемирие в Донбассе.

Представитель ведомства уточнил, что за сутки ВС Украины 37 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись 13 населенных пунктов республики. Украинские силовики применяли артиллерию, танки, минометы, БТР, стрелковое оружие, гранатометы.

ДНР сообщила о 37 нарушениях со стороны ВСУ за сутки

#днр #всу
Алексей Громов
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