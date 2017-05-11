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Происшествия
Тело неизвестного рыжеволосого мужчины обнаружили на помойке под Петербургом

Тело неизвестного рыжеволосого мужчины обнаружили на помойке под Петербургом

9:47  11 Мая 2017
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Тело неизвестного рыжеволосого мужчины обнаружили на помойке под Петербургом

Санкт-Петербург, 11 мая. Тело неизвестного рыжеволосого мужчины обнаружили брошенным у мусорных контейнеров под Петербургом. Как стало известно ФАН, инцидент произошел во Всеволожске.

«На территории помойки, огороженной бетонным забором, тело нашли накануне. На вид мужчине около 35-40 лет, славянской внешности. Внешних признаков насильственной смерти полиция не выявила», - сообщил источник в правоохранительных органах. 

Он также уточнил, что у погибшего рыжие волосы, был одет в синие джинсы, коричневую вязаную кофту и серые кроссовки. Проверка продолжается.
 

Ярослава Замысловатова
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