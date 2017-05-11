Тело неизвестного рыжеволосого мужчины обнаружили на помойке под Петербургом

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Санкт-Петербург, 11 мая. Тело неизвестного рыжеволосого мужчины обнаружили брошенным у мусорных контейнеров под Петербургом. Как стало известно ФАН, инцидент произошел во Всеволожске.

«На территории помойки, огороженной бетонным забором, тело нашли накануне. На вид мужчине около 35-40 лет, славянской внешности. Внешних признаков насильственной смерти полиция не выявила», - сообщил источник в правоохранительных органах.

Он также уточнил, что у погибшего рыжие волосы, был одет в синие джинсы, коричневую вязаную кофту и серые кроссовки. Проверка продолжается.

