Мужчина внезапно умер в маршрутке в Ленинградской области

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Санкт-Петербург, 11 мая. Житель Петербурга внезапно умер в маршрутном такси. Об этом сообщает УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области.

Как стало известно ФАН, в прошлую среду в 20.55 в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Мурино в маршрутке во время оказания реанимационных действий скончался 54-летний мужчина.

На место прибыла полиция и обнаружила в указанном транспортном средстве труп Александра Н. 1963 года рождения.

Труп без внешних признаков насильственной смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего.