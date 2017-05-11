Мужчина внезапно умер в маршрутке в Ленинградской области
В закладки
Санкт-Петербург, 11 мая. Житель Петербурга внезапно умер в маршрутном такси. Об этом сообщает УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области.
Как стало известно ФАН, в прошлую среду в 20.55 в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Мурино в маршрутке во время оказания реанимационных действий скончался 54-летний мужчина.
На место прибыла полиция и обнаружила в указанном транспортном средстве труп Александра Н. 1963 года рождения.
Труп без внешних признаков насильственной смерти. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Комментарии