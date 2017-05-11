ФСБ установила еще одного организатора теракта в Петербурге

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Санкт-Петербург, 10 мая. ФСБ объявила в розыск близкого друга смертника Акбара Джалилова — 24-летнего Фарруха Таджибаева. Его обвиняют в организации теракта в метрополитене Санкт-Петербурга.

Как удалось выяснить спецслужбам, Таджибаев вместе с братьями Азимовыми курировал действия Джалилова перед взрывом в метро «Технологический институт».

Таджибаев переехал в Россию из Киргизии. Он работал поваром в одном из московских ресторанов. Незадолго до теракта Таджибаев перебрался в Санкт-Петербург.

В данный момент местонахождение Таджибаева остается неизвестным. Официально он находится в розыске по обвинению в терроризме.

Взрыв в Санкт-Петербурге произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». В результате погибло 16 человек, включая смертника Акбарджона Джалилова.