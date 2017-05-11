Воровку, 7 лет скрывающуюся от ареста, нашли погибшей в Петербурге

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Санкт-Петербург, 11 мая. В одной из больниц Петербурга скончалась местная жительница. Выяснилось, что ее уже семь лет разыскивали полицейские.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах Северной столицы, 6 мая в одну из петербургских больниц привезли женщину, 1982 года рождения. Спустя пару часов медики констатировали ее смерть. По словам врачей, она поступила в клинику в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее цирроз печени, кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода ,гепатит В, С, а также ВИЧ.

По месту жительства женщины правоохранители опросили сестру погибшей, которая и помогла установить ее личность.

Выяснилось, что погибшая находилась в федеральном розыске с 2010 года, скрываясь от суда.