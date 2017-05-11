Трамп принял в Белом доме главу МИД Украины после встречи с Лавровым

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Вашингтон, 11 мая. Президент США Дональд Трамп встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. На приеме в Белом доме стороны обсудили дальнейшую поддержку Киева Вашингтоном, рассказали в посольстве Украины в США.

Информацию о встрече диппредставительство разместило на своей странице в Facebook. В сообщении уточняется, что перед встречей с Трампом Климкин успел провести переговоры с вице-президентом США Майклом Пенсом. «Участники обсуждения подробно обсудили ситуацию в Донбассе», — уточнили в пресс-службе посольства.

Во встрече принимал участие и украинский посол Валерий Чалый.

Накануне Трамп встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Встреча в Белом доме прошла за закрытыми дверями.

