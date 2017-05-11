Кемеровский пенсионер расстрелял двух расшалившихся школьниц

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Кемерово, 11 мая. Житель Кемеровской области подозревается в покушении на убийство несовершеннолетней девочки. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Согласно данным СК по региону, в минувшую среду в общежитии Ленинского района областного центра 67-летний мужчина выстрелил из пистолета в девочек-подростков. В результате инцидента 14-летний ребенок получила ранение в спину.

Пострадавшую экстренно госпитализировали с огнестрельным ранением грудной клетки. В настоящее время медики утверждают, что ее жизнь — вне опасности. Полиция задержала подозреваемого мужчину, который рассказал, что девочки его разозлили, потому что часто стучали в его дверь.