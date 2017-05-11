Москвичей предупредили о мокром снеге и сильном ветре 11 мая

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Москва, 11 мая. В Москве сегодня, 11 мая, ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер. Воздух в столице прогреется до 7–9 градусов, в Подмосковье — до 6–11 градусов.

По прогнозам синоптиков, в Москве сегодня по-прежнему будет ненастно. Местами возможны умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Скорость ветра составит 6-11 метров в секунду.

«Может выпасть до 8 миллиметров осадков, что составляет более 15 процентов месячной нормы осадков, которая для мая равна 51 миллиметру», — приводит ТАСС слова сотрудника пресс-службы Росгидромета.

Отметим, что подачу тепла в московские жилые дома и соцобъекты возобновили из-за резкого похолодания. Однако уже к выходным в столицу придет долгожданное потепление. Как передает «Вечерняя Москва», в четверг и пятницу потеплеет до 12 градусов, а в субботу и воскресенье температура воздуха может достигнуть 16 градусов.