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Политика
Постред РФ при ЕС рассказал, когда ждать отмены антироссийских санкций

Постред РФ при ЕС рассказал, когда ждать отмены антироссийских санкций

9:34  11 Мая 2017
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Постред РФ при ЕС рассказал, когда ждать отмены антироссийских санкций

Москва, 11 мая. Вопрос об антироссийских санкциях может быть снят в течение ближайших двух лет. Так считает постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. По его мнению, произойдет это еще до момента выхода Великобритании из состава ЕС, который случится в мае 2019 года. 

«Можно предположить гипотетическую ситуацию, когда, выйдя из ЕС, Великобритания решит отказаться от участия в есовских санкциях. Но я все-таки надеюсь, что до выхода Великобритании из Евросоюза вопрос о санкциях рассосется сам собой», — цитирует постпреда РИА Новости.

Постред РФ при ЕС рассказал, когда ждать отмены антироссийских санкций

После Brexit Британия, считает Чижов, снимет с себя обязательства, которые она имела в период вхождения в состав ЕС, что может стать для России хорошим знаком в плане отмены санкций. 

#чижов
Алексей Громов
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