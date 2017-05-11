Постред РФ при ЕС рассказал, когда ждать отмены антироссийских санкций

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Москва, 11 мая. Вопрос об антироссийских санкциях может быть снят в течение ближайших двух лет. Так считает постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. По его мнению, произойдет это еще до момента выхода Великобритании из состава ЕС, который случится в мае 2019 года.

«Можно предположить гипотетическую ситуацию, когда, выйдя из ЕС, Великобритания решит отказаться от участия в есовских санкциях. Но я все-таки надеюсь, что до выхода Великобритании из Евросоюза вопрос о санкциях рассосется сам собой», — цитирует постпреда РИА Новости.

После Brexit Британия, считает Чижов, снимет с себя обязательства, которые она имела в период вхождения в состав ЕС, что может стать для России хорошим знаком в плане отмены санкций.