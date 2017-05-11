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Экономика
Чижов оценил здравый смысл энергетической политики ЕС

Чижов оценил здравый смысл энергетической политики ЕС

9:15  11 Мая 2017
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Чижов оценил здравый смысл энергетической политики ЕС

Брюссель, 11 мая. Энергетическая политика Еврокомиссии стала более прагматичной. Такое мнение высказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

По словам Чижова, в энергетической политике Евросоюза «здравого смысла стало больше».

Как заявил политик РИА Новости, Москва «рассчитывает на позитивный результат по «Турецкому потоку». При этом он оценил реализацию проектов «Северный поток» и «Турецкий поток» как «серьезный вклад России в укрепление энергетической безопасности Европы».

Напомним, «Газпром» 7 мая начал строительство участка газопровода «Турецкий поток» у российского побережья Черного моря.

Чижов оценил здравый смысл энергетической политики ЕС

#газ #чижов #турецкийпоток
Олеся Волкова
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