Чижов оценил здравый смысл энергетической политики ЕС

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Брюссель, 11 мая. Энергетическая политика Еврокомиссии стала более прагматичной. Такое мнение высказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

По словам Чижова, в энергетической политике Евросоюза «здравого смысла стало больше».

Как заявил политик РИА Новости, Москва «рассчитывает на позитивный результат по «Турецкому потоку». При этом он оценил реализацию проектов «Северный поток» и «Турецкий поток» как «серьезный вклад России в укрепление энергетической безопасности Европы».

Напомним, «Газпром» 7 мая начал строительство участка газопровода «Турецкий поток» у российского побережья Черного моря.