Мигранта избили, подстрелили и ограбили на автобусной остановке в Ленобласти

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Выборг, 11 мая. На автобусной остановке в Выборгском районе Ленобласти четверо неизвестных напали на уроженца Узбекистана и прострелили ему бедро из травматического оружия.

Как стало известно ФАН, гражданин Узбекистана 1994 года рождения обратился в полицию с заявлением после того, как на него 9 мая в поселке Зеленый Холм напала группа мужчин азиатской внешности. Злоумышленники причинили потерпевшему телесные повреждения, а затем выстрелили, предположительно, из травматического оружия ему в правое бедро. Кроме того, они присвоили мобильный телефон и деньги мигранта. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.