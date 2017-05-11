Жителя Петербурга нашли повешенным на черной лестнице

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Санкт-Петербург, 11 мая. Обстоятельства гибели молодого мужчины, тело которого обнаружили повешенным на черной лестнице в одном из жилых домов Петербурга выясняют сотрудники полиции.

Как стало известно ФАН, о страшной находке в подъезде высотки на Ленской улице стражам порядка сообщили местные жители накануне около восьми часов утра. «Труп вытащили из петли на 14 этаже черной лестницы», — рассказал источник в праоовхранительных органах. Личность мужчины, по его данным, уже установлена.

Им оказался уроженец Пензенской области. Ему было 27 лет. В Петербурге он проживал на улице Коммуны. Предсмертной записки рядом с телом не обнаружили. В настоящее время проверка продолжается.