Правительство России изменило систему ценообразования в сфере коммунальных услуг

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Москва, 11 мая. Правительство Российской Федерации скорректировало систему ценообразования в области коммунальных услуг. Об этом говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что со следующего года расчетный предпринимательский доход не будет устанавливаться для регулируемых организаций в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми отходами, следует из постановления.

Главная цель такого решения — развитие института договора в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ).

Напомним, как сообщалось ранее, объем «умных счетчиков» российского производства в ЖКХ через четыре года составит порядка 45 процентов рынка ЖКУ.