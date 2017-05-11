Сирия: отряды SDF начали новое наступление на Ракку

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Ракка, 11 мая. «Сирийские демократические силы» (SDF), в составе которых курдские и арабские отряды, объявили о новом наступлении на сирийскую Ракку. Наступление было приостановлено после авиаударов Турции по позициям SDF, сообщается в заявлении штаба операции «Гнев Евфрата».

В заявлении говорится, что четвертая стадия операции «Гнев Евфрата» началась после 15-дневной паузы. Силы SDF начали наступление 9 мая и продвинулись на семь километров. Им удалось освободить деревни Эль-Целай и Мейселум, а также их окрестности. Силы SDF намерены продолжить осаду противника на пути в сирийскую Ракку.

SDF поблагодарили силы международной коалиции США, которые «наносят удары по бандитам в воздушных и наземных операциях».

Освобождение Ракки от боевиков было приостановлено после того, как 25 апреля Турция произвела авиаудары по позиции курдов в местности Карачох и Кандиль на севере Ирака. Турецкое правительство считает, что эти формирования связаны с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана.

При этом международная коалиция поставляет SDF оружие для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»*. Ранее SDF объявили о полном освобождении от боевиков города Табка, расположенного в 30 км от Ракки.

* Организация запрещена на территории РФ.