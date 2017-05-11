Стало известно, сколько авто в год планирует выпускать BMW

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Мюнхен, 11 мая. Руководство немецкого автоконцерна BMW заявило о грандиозных планах увеличения производства на четверть.

Как передают специализированные СМИ, в автогиганте намерены уже в 2020 году увеличить производство на 25%. Таким образом, выпустив в 2016 году 2,4 млн экземпляров авто, через 3,5 года BMW планирует выпускать не менее 3 млн.

Как уточняется, планы по увеличению количества производимой продукции будут достигнуты с учетом заводов в КНР. Добавим, что к концу 2018 года BMW планирует выпускать 40 модификаций и моделей авто.