Свыше 25% российских школьников подтягивают репетиторы

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Москва, 11 мая. Более четверти российских школьников занимаются с репетиторами. По данным последнего соцопроса, свои знания с их помощью подтягивают 27% школьников. Особой популярностью их услуги пользуются у учащихся выпускных классов (43%).

Исследование в период с 18 января по 3 мая 2017 года провели специалисты Superjob. В опросе приняли участие 6,4 тыс. респондентов. Самой большой популярностью у школьников пользуются репетиторы по математике, с ними занимается 51% ребят, на втором месте оказался русский язык (23%), обществознание (14%) и химия (13%).

Гораздо реже с репетиторами занимаются школьники с с 7 по 9 класс — 28%, с 5 по 6 класс — 22% и с 1 по 4 классы — 16%. Тут лидером по популярности оказался английский язык, на второй позиции – математика, а на третьем - русский язык, уточняет RT.

