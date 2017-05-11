Общественники просят запретить занижать результаты ЕГЭ после апелляции

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Москва, 11 мая. Общество защиты прав потребителей образовательных услуг предлагает Министерству образования запретить снижать баллы по ЕГЭ на апелляции, сообщил председатель организации Виктор Панин, отметив, что выпускники часто боятся ухудшения результата и отказываются идти на апелляцию.

По мнению эксперта, то, что выставленную оценку могут снизить «не только несправедливо, но и вызывает массу вопросов к тем, кто изначально проверял работу». По его мнению, «выпускников специально пугают историями о снижении баллов, чтобы они не подавали документы на апелляцию».

Общественники просят Минобразования запретить апелляционным комиссиям снижать полученные на ЕГЭ баллы. Как сообщает RT, предложение направит на имя министра образования Ольги Васильевой председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин.

Как отмечает репетитор Татьяна из Нижнего Новгорода, за десять лет работы ни один из ее учеников ни разу не вышел после заседания конфликтной комиссии с повышенными баллами. Помимо этого вызывает массу нареканий манера общения членов апелляционных комиссий — «очень грубая, резкая, на грани хамства».