Иномарка в Ленобласти съехала в кювет и опрокинулась, есть погибшие

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Тосно, 11 мая. В поселке Форносово Тосненского района Ленобласти машина Mitsubishi Lancer съехала с дороги в кювет и опрокинулась. В результате погиб пассажир иномарки.

Как стало известно ФАН, авария случилась накануне около 4:00 у дома №4 по Павловскому шоссе. Предварительно установлено, что водитель Mitsubishi Lancer 1988 года рождения не справился с управлением, из-за чего автомобиль вылетел с проезжей части и опрокинулся. Пассажир иномарки 1978 года рождения получил смертельные травмы. Все обстоятельства и причина происшествия сейчас выясняются.