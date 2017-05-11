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Происшествия
Гражданин Таджикистана развратил 16-летнюю падчерицу под Петербургом

Гражданин Таджикистана развратил 16-летнюю падчерицу под Петербургом

9:04  11 Мая 2017
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Гражданин Таджикистана развратил 16-летнюю падчерицу под Петербургом

Санкт-Петербург, 11 мая. Гражданин Таджикистана задержан за развращение 16-летней падчерицы в День Победы. Об этом сообщает ОМВД России по Кингисеппскому 
району. 

Как стало известно ФАН, в минувшую среду в 18.30 в полицию обратилась женщина 1981 года рождения с заявлением о том, что 9 мая утром в 08.00 ее супруг 1987 года 
рождения совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери 2001 года рождения. 

В настоящее время гражданин Таджикистана задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. 

#петербург #полиция
Алексей Громов
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